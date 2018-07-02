ВСУ вернули полный контроль над Золотым-4, которое находится в "серой зоне"

2 июля, 2018, 11:05

Вооруженные силы Украины вернули контоль над населенным пунктом Золотое-4 Луганской области, которое располагалось в "серой зоне"

Об этом сообщил офицер пресс-центра ООС Валерий Ворончук, передает Громадское радио.

Пока штаб не сообщает деталей по поводу операции.

Волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook написал, что Золотое-4 вернули под контроль Украины еще 30 июня. Активная фаза операции держалась около 3 недель.

"Примерно 300 местных жителей, из которых почти 40 детей школьного возраста, ежедневно вынуждены были испытывать на себе все прелести "серой зоны". Отсутствие медицинского и социального обеспечения, органов власти. Ежедневные осмотры и проверки на блокпостах. И, конечно, отсутствие какой-либо уверенности в завтрашнем дне. Поселок находится непосредственно на линии соприкосновения", - рассказал волонтер.