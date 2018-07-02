Все 10 месяцев Гриба держат в информационном вакууме, - отец политзаключенного

2 июля, 2018, 21:31

В России уже в скором времени должно начаться судебное заседание по существу дела Павла Гриба

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь Гриб.

Вчера, 1 июля у Павла Гриба, который находится в российском СИЗО, был день рождения. Ему исполнилось 20 лет.

"Все эти 10 месяцев Павла удерживают в информационном вакууме. Действовать методом давления — это такой метод российских следователей для того, чтобы добиться признательных показаний от украинских граждан. Вчера, когда Павлу было 20 лет, мы не имели никакой возможности высказать ему поздравления. Все это время ни одного свидания. Переписка для него запрещена. Мы надеемся, что письма, которые мы пишем и которые пишут украинские граждане, все же до него дойдут", - сказал Гриб.

По его словам, в России уже в скором времени должно начаться судебное заседание по существу дела. Возможно, тогда удастся пробить информационный вакуум, который россияне устроили вокруг Павла.

Также отец украинского политзаключенного рассказал о состоянии его здоровья.

"Заболевания Павла комплексное. Оно с детства и связано практически со всеми внутренними органами. Это синдром гипертензии. Павел всю жизнь принимал поддерживающие лекарства, потому что организм не способен вырабатывать все необходимые вещества. Когда здоровые люди сидят за решеткой в России, то они становятся больными. А какое может быть состояние здоровья больного человека, оказавшегося за решеткой?" - добавил Павел.