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Военный комитет НАТО возглавил британский маршал воздушных сил

Глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел оставил свою должность после трех лет работы в связи с завершением срока полномочий

Об этом сообщает сайт НАТО.

Павел возглавил Военный комитет НАТО в июне 2015 года и работал над воплощением выполнение решений, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году, в частности, Плана действий по готовности, мероприятий по обеспечению и адаптации, дальнейшего присутствия и усилении воздушной полиции.

Петер Павел (слева) и Стюарт Пич (справа)

"Интенсивный период работы также включал усиление позиции Альянса по поводу предотвращения и защиты, разработки и реализации инициативы стабильности проектирования, адаптации Командной структуры НАТО и поддержки миссий и операций НАТО, в частности, возглавляемых НАТО миссий в Афганистане и Косово", - говорится в сообщении.

Новым главой Военного комитета НАТО стал бывший начальник штаба Вооруженных сил Великобритании, 62-летний главный маршал воздушных сил Стюарт Пич.

Глава Военного комитета представляет на основе консенсуса мнения всех начальников генеральных штабов стран НАТО, а также является главным военным советником генсека Альянса и других высших органов НАТО.

Кроме того, он координирует повестку дня и обсуждение военного комитета, работает над согласованием различных позиций государств-членов.

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