Во Франции почти 3 тысячи полицейских ищут преступника, который сбежал из тюрьмы на вертолете
Об этом сообщает Le Figaro.
46-летний Фаид отбывал длительный тюремный срок в тюрьме за 50 км от Парижа. В воскресенье около 11:20 трое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова и коктейлями Молотова, помогли ему бежать.
По данным администрации французских тюрем, операция длилась лишь "несколько минут" и не повлекла ранения или захвата заложников внутри тюрьмы.
Пилота вертолета взяли в заложники сообщники Фаїда. Вертолет приземлился во дворе тюрьмы, который не оснащен антивертолетными сетками. Преступники зажгли дымовые шашки, быстро срезали дверь в здание и двое ворот, которые вели в коридор и помещение для посещений.
В тюрьме в помещениях для посещений всегда наиболее слабая охрана, именно с этого самого места Фаиду удалось сбежать из Лилльской тюрьмы в 2013 году.
Вертолет с Фаидом и его сообщниками впоследствии приземлился примерно в 60 км от тюрьмы, пилота отпустили. После этого они пересели в автомобиль, который позже нашли сожженным на стоянке торгового центра.
Местонахождение преступников неизвестно, продолжаются поиски.
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