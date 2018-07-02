Во Франции почти 3 тысячи полицейских ищут преступника, который сбежал из тюрьмы на вертолете

2 июля, 2018, 14:38

Во Франции 2900 полицейских и жандармов были мобилизованы в воскресенье для поиска преступника Редуана Фаида, который вчера сбежал из тюрьмы на вертолете

Об этом сообщает Le Figaro.

46-летний Фаид отбывал длительный тюремный срок в тюрьме за 50 км от Парижа. В воскресенье около 11:20 трое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова и коктейлями Молотова, помогли ему бежать.

По данным администрации французских тюрем, операция длилась лишь "несколько минут" и не повлекла ранения или захвата заложников внутри тюрьмы.

Пилота вертолета взяли в заложники сообщники Фаїда. Вертолет приземлился во дворе тюрьмы, который не оснащен антивертолетными сетками. Преступники зажгли дымовые шашки, быстро срезали дверь в здание и двое ворот, которые вели в коридор и помещение для посещений.

В тюрьме в помещениях для посещений всегда наиболее слабая охрана, именно с этого самого места Фаиду удалось сбежать из Лилльской тюрьмы в 2013 году.

Вертолет с Фаидом и его сообщниками впоследствии приземлился примерно в 60 км от тюрьмы, пилота отпустили. После этого они пересели в автомобиль, который позже нашли сожженным на стоянке торгового центра.

Местонахождение преступников неизвестно, продолжаются поиски.