Вместо Ломаченко чемпион мира встретится с россиянином
2 июля, 2018, 10:25
Чемпион мира WBO мексиканец Раймундо Бельтран вместо боя с Василием Ломаченко встретится с россиянином Романом Андреевым
Об этом сообщает BoxingScene.
Раймундо Бельтран считался главным кандидатом на поединок против Василия Ломаченко, но поменял планы после травмы украинца. Чемпион мира WBO в легком весе (до 61,2 кг) вел переговоры с пуэрториканцем Хосе Педрасой. Однако, мексиканец будет вынужден встретиться с официальным претендентом на титул с россиянином Романом Андреевым, с которым провести бой Бельтрана обязала Всемирная боксерская организация.
Вероятно, поединок состоится в августе, поэтому мексиканец не успеет восстановиться до ноября, когда ожидается возвращение после операции на ринг Ломаченко.
- Свой предыдущий бой украинец провел 12 мая и отобрал титул чемпиона мира WBA в легком весе у венесуэльца Хорхе Линареса.
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