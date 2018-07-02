Вместо Ломаченко чемпион мира встретится с россиянином

2 июля, 2018, 10:25

Чемпион мира WBO мексиканец Раймундо Бельтран вместо боя с Василием Ломаченко встретится с россиянином Романом Андреевым

Об этом сообщает BoxingScene.

Раймундо Бельтран считался главным кандидатом на поединок против Василия Ломаченко, но поменял планы после травмы украинца. Чемпион мира WBO в легком весе (до 61,2 кг) вел переговоры с пуэрториканцем Хосе Педрасой. Однако, мексиканец будет вынужден встретиться с официальным претендентом на титул с россиянином Романом Андреевым, с которым провести бой Бельтрана обязала Всемирная боксерская организация.

Вероятно, поединок состоится в августе, поэтому мексиканец не успеет восстановиться до ноября, когда ожидается возвращение после операции на ринг Ломаченко.