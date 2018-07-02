Верховный суд отказал Азарову в возобновлении пенсионных выплат

2 июля, 2018, 17:43

Верховный суд отказал в удовлетворении иска экс-премьера Николая Азарова к Пенсионному фонду Украины относительно прекращения выплаты ему пенсии

Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил: в удовлетворении заявления ОСОБА_1 (Николай Азаров, - ред.) отказать", - говорится в решении.

Согласно обнародованной информации суда в июле 2016 истец через своего адвоката обратился в суд с просьбой признать противоправными действия управления Пенсионного фонда об отказе в возобновлении выплаты ему как гражданину Украины пенсии. Он также просил обязать управление ПФУ возобновить выплату ранее назначенной ему пенсии с 1 апреля 2015 и обязать управления ПФУ осуществлять выплату пенсии через отделения "Укрпочты" по месту регистрации.

При рассмотрении иска коллегия судей пришла к выводу, что приведенные в нем доводы о ложности выводов кассационного суда по этому делу фактически направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, их правовой оценки и исследования доказательств, то есть на осуществление процессуальных действий, не относящихся к компетенции Верховного суда .

В мотивировочной части решения говорится, что суд отказал в удовлетворении иска, поскольку "обстоятельства, послужившие основанием для пересмотра дела, не подтвердились".

В октябре 2016 Киевский апелляционный административный суд по жалобе Пенсионного фонда отменил решение Подольского райсуда Киева о возобновлении выплаты пенсии Азарову.