В Украину запретили ввозить книгу российского писателя-омоновца

2 июля, 2018, 12:44

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну книги российского писателя Бориса Громова "Беззаконные края" из-за пропаганды страны-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"В книге Бориса Громова "Беззаконные края" эксперты обнаружили признаки пропаганды органов государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов. Импортер планировал завезти для распространения в Украине 5 тысяч экземпляров книги", - говорится в сообщении.

В Интернете о Громове информации довольно мало. На нескольких сайтах указывается, что он учился на факультете журналистики МГУ. На 3-м курсе ушел в армию, служил в спецназе и воевал в Чечне. Сейчас он служит в ОМОНе. На странице в Фейсбук Громова есть фотографии в военной форме.

Госкомтелерадио добавляет, что в перечень запрещенных для ввоза в Украину книг значатся 56 изданий.