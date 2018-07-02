 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украину запретили ввозить книгу российского писателя-омоновца


фото: фейсбук-сторінка Громова
Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну книги российского писателя Бориса Громова "Беззаконные края" из-за пропаганды страны-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"В книге Бориса Громова "Беззаконные края" эксперты обнаружили признаки пропаганды органов государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов. Импортер планировал завезти для распространения в Украине 5 тысяч экземпляров книги", - говорится в сообщении.

В Интернете о Громове информации довольно мало. На нескольких сайтах указывается, что он учился на факультете журналистики МГУ. На 3-м курсе ушел в армию, служил в спецназе и воевал в Чечне. Сейчас он служит в ОМОНе. На странице в Фейсбук Громова есть фотографии в военной форме.

 

Госкомтелерадио добавляет, что в перечень запрещенных для ввоза в Украину книг значатся 56 изданий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

2 июля, 2018 понедельник

1 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать