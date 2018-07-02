В Украину запретили ввозить книгу российского писателя-омоновца
Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
"В книге Бориса Громова "Беззаконные края" эксперты обнаружили признаки пропаганды органов государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов. Импортер планировал завезти для распространения в Украине 5 тысяч экземпляров книги", - говорится в сообщении.
В Интернете о Громове информации довольно мало. На нескольких сайтах указывается, что он учился на факультете журналистики МГУ. На 3-м курсе ушел в армию, служил в спецназе и воевал в Чечне. Сейчас он служит в ОМОНе. На странице в Фейсбук Громова есть фотографии в военной форме.
Госкомтелерадио добавляет, что в перечень запрещенных для ввоза в Украину книг значатся 56 изданий.
- Напомним, Госкомтелерадио отказало в ввозе в Украину книг "Московский Кремль" Елены Качер и "Симфония тьмы" Чингиза Абдуллаева из-за пропаганды государства-агрессора.
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