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В Таиланде нашли 12 подростков, которые 9 дней назад исчезли в пещере

В Таиланде нашли живыми 12 подростков, которые вместе со своим футбольным тренером девять дней назад пропали в пещерном комплексе

Об этом сообщает ВВС.

Губернатор провинции, где пропали дети, сообщил об удачном завершении поисковой операции.

Однако подростков пока не эвакуировали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. В ближайшее время к подросткам и их тренера отправятся водолазы и врачи, чтобы выяснить, готовы ли они к транспортировке из пещеры.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Больше чем тысяча людей, в частности армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, принимали участие в спасательной операции. Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции привлекли аквалангистов.

Спасатели рассчитывали, что группе удалось спастись от наводнения, забравшись на одну из площадок в пещерах, куда не дошла вода.

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