В суд передали дела 5 судей "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пяти судей оккупационной администрации Луганской области по признакам совершения преступлений по статьям “Совершение действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти”, “Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и "Участие и содействие деятельности террористической организации".
Правоохранители установили, что двое судей Луганского окружного административного суда, судья Брянковского городского суда, и судьи Октябрьского и Славяносербского районных судов Луганщины с целью укрепления незаконной власти в настоящее время незаконно осуществляют "правосудие" от имени террористической организации "ЛНР" и выносят решения, противоречащие принципам Конституции Украины.
Поскольку указанные лица скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, они объявлены в розыск и в отношении последних осуществлена процедура специального досудебного расследования, по результатам которой обвинительные акты направлены в суд.
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