В суд передали дела 5 судей "ЛНР"

2 июля, 2018, 20:44

На Луганщине в суд направили обвинительные акты в отношении 5 судей "ЛНР", которые скрываются на временно оккупированной территории области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пяти судей оккупационной администрации Луганской области по признакам совершения преступлений по статьям “Совершение действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти”, “Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и "Участие и содействие деятельности террористической организации".

Правоохранители установили, что двое судей Луганского окружного административного суда, судья Брянковского городского суда, и судьи Октябрьского и Славяносербского районных судов Луганщины с целью укрепления незаконной власти в настоящее время незаконно осуществляют "правосудие" от имени террористической организации "ЛНР" и выносят решения, противоречащие принципам Конституции Украины.

Поскольку указанные лица скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, они объявлены в розыск и в отношении последних осуществлена процедура специального досудебного расследования, по результатам которой обвинительные акты направлены в суд.