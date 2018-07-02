В США испытали управляемую гравитационную бомбу

2 июля, 2018, 12:27

Министерство энергетики и военно-воздушные силы США провели два летних испытания гравитационной бомбы B61-12 без использования ядерного заряда

Об этом сообщили в Национальной администрации по ядерной безопасности США, передает "Радио Свобода".

Заместитель помощника администратора Национальной администрации по ядерной военного применения генерал Майкл Луттон назвал конструкцию B61-12 такой, что соответствует программе продления срока действия оружия в соответствии с требованиями национальной безопасности США.

Продление срока действия B61 является программой, которая поддерживает важнейший элемент ядерной триады США. Она продлевает срок службы бомб за счет улучшения ее безопасности и надежности.

B61 - это ядерная бомба, являющаяся основным термоядерным оружием стратегических ядерных сил США. B61-12 - это новая модификация, которая должна поступить на вооружение американских сил в 2020 году.