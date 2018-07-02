В США испытали управляемую гравитационную бомбу
Об этом сообщили в Национальной администрации по ядерной безопасности США, передает "Радио Свобода".
Заместитель помощника администратора Национальной администрации по ядерной военного применения генерал Майкл Луттон назвал конструкцию B61-12 такой, что соответствует программе продления срока действия оружия в соответствии с требованиями национальной безопасности США.
Продление срока действия B61 является программой, которая поддерживает важнейший элемент ядерной триады США. Она продлевает срок службы бомб за счет улучшения ее безопасности и надежности.
B61 - это ядерная бомба, являющаяся основным термоядерным оружием стратегических ядерных сил США. B61-12 - это новая модификация, которая должна поступить на вооружение американских сил в 2020 году.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве