В США боевик "Аль-Каиды" готовил теракт на День независимости
Об этом сообщает "Голос Америки".
Человек по имени Деметриус Питтс, присягнувший на верность террористической организации "Аль-Каида", был арестован в воскресенье после встречи с агентом ФБР, которому он сообщил о своих планах заложить бомбу в месте проведения парада 4 июля.
"Заявления Питтса о намерении совершить действия насильственного характера продолжают вызывать беспокойство в ходе расследования. Он выразил готовность совершить теракт на территории США, а также вступить в иностранную террористическую организацию", - заявил ответственный оперативный сотрудник ФБР в Кливленде Стивен Энтони.
По словам представителя властей, в ходе последней встречи с агентом под прикрытием Питтс выразил желание принять участие в теракте в Кливленде в День независимости, а также желание убивать военнослужащих, их родных и агентов федерального и местного уровня.
"Федеральный суд предъявил Питтсу обвинения в попытке совершить материальную поддержку иностранной террористической организации, в данном случае - "Аль-Каиды". Максимальное предусмотренное наказание по такому обвинению составляет 20 лет заключения", - рассказал федеральный прокурор Огайо Джастин Хердман.
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