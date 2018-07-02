В Швеции планируют присудить альтернативную Нобелевскую премию

2 июля, 2018, 20:32

В этом году Шведская академия не будет вручать Нобелевскую премию по литературе, поэтому группа шведских культурных деятелей собирается создать собственную версию самой престижной награды в мире

Об этом сообщает The Guardian.

Нобелевскую премию по литературе решили отменить после того, как в мае были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве против Жана-Клода Арно, мужа Катарины Фростенсон. Она, в свою очередь, писательница и член Шведской академии, которая определяет ежегодных победителей. В июне Арно обвинили в изнасиловании, но он отрицает это.

Скандал дал начало дебатам о патриархальной природе академии. В шведской прессе начались споры между академиками, которые привели к ряду отставок и отмене вручения Нобелевской премии по литературе в этом году.

В ответ более 100 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры сформировали Новую академию, которая проведет вручение альтернативной версии премии осенью, в те же дни, что и традиционно вручается Нобелевская премия.