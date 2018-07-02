В ОБСЕ до сих пор работают наблюдатели, которые гуляли на свадьбе дочери боевика Бабая

2 июля, 2018, 13:50

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в 2016 году были замечены на свадьбе дочери боевика Бабая, до сих пор работают в миссии. Их обещали уволить 2 года назад

Об этом сообщил журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографии с празднования дня рождения сотрудницы миссии ОБСЕ в Луганской области Дрины Моултри, на которых также была Евгения Зимич, которая была на свадьбе дочери боевика "ЛНР".

По словам журналиста, на празднование дня рождения Дрины пришли местные оккупанты, которые подарили ей казачью папаху.

"Ту самую, в которых пытали казацкие отморозки украинских солдат, парней из ультрас и тех, кто не согласился с б*ядореспубликой. Вот Дрина теперь будет ездить на инспекцию линии фронта в папахе. Но оставим это на ее совести. Интересует нас в этом консультантка Дрины. А кто это у нас здесь? Это Евгения Зимич, которая тусовалась на свадьбе у Бабая", - возмущается Спирин.

Также, в ОБСЕ до сих пор работает человек, который был на фото со свадьбы рядом с Зимич.

В ОБСЕ еще в апреле 2016 года извинились за своих сотрудников и сообщили, что их уже уволили. Также добавили, что они не были на свадьбе дочери боевика и фото было сделано якобы в 2015 году.

"Хотя наблюдатели не посещали свадьбу как таковое, фото четко указывает на ошибочное решение с их стороны. Эти наблюдатели больше не работают в миссии", - говорилось в сообщении.

Напомним, речь идет о свадьбе известного боевика Владимира Тимофеева, по кличке Стахановский Бабай.