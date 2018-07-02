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В Мариуполе поймали "прокурора ДНР"


фото: sputnik
В Мариуполе на выезде из города задержали мужчину, который работал в "прокуратуре" террористической "ДНР"

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МВД.

"Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополе, работал в прокуратуре так называемой ДНР", - говорится в сообщении.

Сейчас сообщника российских боевиков допрашивает Нацполиция.

 

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