В Мариуполе поймали "прокурора ДНР"
2 июля, 2018, 10:51
В Мариуполе на выезде из города задержали мужчину, который работал в "прокуратуре" террористической "ДНР"
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МВД.
"Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополе, работал в прокуратуре так называемой ДНР", - говорится в сообщении.
Сейчас сообщника российских боевиков допрашивает Нацполиция.
#Нацгвардия: На выезде из Мариуполя задержали "прокурора" "ДНР"— МВД Украины (@MVS_UA) 2 июля 2018 г.
Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой ДНР.
Свои действия он объясняет Нацполиции. pic.twitter.com/Nghd6Xgu6z
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