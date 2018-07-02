В Лондоне стартовал Уимблдон: когда сыграет Свитолина и другие украинцы
В стартовый день турнира борьбу начнут и представители Украины.
Посеянная на Уимблдоне под 5-м номером Элина Свитолина встретится с 57-й ракеткой мира Татьяной Марией из Германии. Ранее они играли между собой трижды, в личных встречах ведет немка - 2:1.Ориентировочно матч начнется в 17:00.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проведет матч с венгеркой Тимеей Бабош, которая занимает 38-ю позицию в рейтинге WTA. Ранее соперницы встречались четыре раза, последние три матча выиграла украинка. Этот матч начнется в 19:00.
Еще одна наша теннисистка - Катерина Бондаренко выйдет на корт против 66-й ракетки мира Люции Шафаржовой из Чехии. Ранее они между собой играли дважды, оба матча украинка проиграла.
В мужском турнире Сергей Стаховский сыграет против португальца Жоау Соузы в 13:30. Должен был играть в первом раунде и другой украинец - Александр Долгополов, однако киевлянин снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.
- На торжественном приеме в честь старта Уимблдона украинка Элина Свитолина оказалась одной из самых заметных звезд.
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