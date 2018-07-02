В Лондоне стартовал Уимблдон: когда сыграет Свитолина и другие украинцы

2 июля, 2018, 11:58

Сегодня в Лондоне начался самый престижный теннисный турнир Большого Шлема - Уимблдон

В стартовый день турнира борьбу начнут и представители Украины.

Посеянная на Уимблдоне под 5-м номером Элина Свитолина встретится с 57-й ракеткой мира Татьяной Марией из Германии. Ранее они играли между собой трижды, в личных встречах ведет немка - 2:1.Ориентировочно матч начнется в 17:00.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проведет матч с венгеркой Тимеей Бабош, которая занимает 38-ю позицию в рейтинге WTA. Ранее соперницы встречались четыре раза, последние три матча выиграла украинка. Этот матч начнется в 19:00.

Еще одна наша теннисистка - Катерина Бондаренко выйдет на корт против 66-й ракетки мира Люции Шафаржовой из Чехии. Ранее они между собой играли дважды, оба матча украинка проиграла.

В мужском турнире Сергей Стаховский сыграет против португальца Жоау Соузы в 13:30. Должен был играть в первом раунде и другой украинец - Александр Долгополов, однако киевлянин снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.