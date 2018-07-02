В Киеве жестоко убит сын бывшего депутата

2 июля, 2018, 18:13

В Киеве жестоко убили местного бизнесмена - сына бывшего народного депутата и соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого - 40-летнего Дмитрия Ржавского

Об этом сообщил в Facebook отец погибшего Александр Ржавский.

"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы - только слова", - сообщил экс-депутат.

Ржавский отметил, что его сыну поступали угрозы.

"Я знал от него о его проблеме и что ему поступали угрозы, но даже не мог представить, насколько это серьезно", - добавил Александр Ржавский.

На странице Дмитрия в соцсети также сообщено об убийстве.

"Был убит киевский бизнесмен Дмитрий Ржавский: отец шестерых осиротевших, несовершеннолетних детей, верный муж и надежный партнер", - говорится в сообщении.

В то же время издание "Комсомольская Правда в Украине" со ссылкой на сотрудницу пресс-службы киевской полиции Инну Гамалий сообщает, что правоохранители не подтверждают версию убийства и расследуют гибель мужчины как самоубийство. Издание пишет, что по версии копов, бизнесмен канцелярским ножом перерезал себе вены и горло.

Александр Ржавский - депутат Верховной рады Украины III созыва. Председатель Всеукраинского политического объединения "Едина родина", президент Всеукраинского благотворительного фонда "Единство". С 1997 по 2003 год - вице-президент Национальной федерации фехтования Украины. 31 октября 2004 года участвовал в первом туре президентских выборов.

По данным "КП", Дмитрий Ржавский был директором фирмы БЛИЦ-INVEST LLC, занимающейся гидроизоляционными материалами для строительства. База расположена в Киеве на Бориспольской, 7. Именно там и обнаружили окровавленное тело.