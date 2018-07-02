 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина

В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Грабители вбежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельном здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники сделали 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Нападавшие забрали наличность и скрылись на ВАЗ 2110 серого цвета. По информации собственных источников "Вартовых Еспресо", машину грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

2 июля, 2018 понедельник

1 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать