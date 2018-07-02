В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина

2 июля, 2018, 15:23

В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Грабители вбежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельном здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники сделали 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Нападавшие забрали наличность и скрылись на ВАЗ 2110 серого цвета. По информации собственных источников "Вартовых Еспресо", машину грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.