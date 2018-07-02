В Кривом Роге избили организатора Марша Равенства, - Гей-Альянс Украины
Об этом сообщает Гей-Альянс Украина.
По информации, более десятка молодых людей напали и избили Бориса Золотченко, который возвращался с заседания оргкомитета. Свидетели избиения позвонили в полицию и сообщили о преступлении.
"Однако уже через несколько минут они получили вызов от мужчины, который представился сотрудником райотдела и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе. Сейчас Борис находится в больнице", - говорится в сообщении.
Гей-Альянс отмечает, что это уже второе нападение на Золотченко в течение этого года. Добавляется, что уголовное производство по факту избиения Бориса в январе закрыли из-за "отсутствия подозреваемых".
- Напомним, 17 июня в Киеве состоялся Марш Равенства. Нацполиция сообщала о 56 провокаторах, задержанных на Марше равенства. После фиксации их анкетных данных всех их отпустили, отмечают правоохранители.
- Во время столкновений на Марше пострадало 10 противников ЛГБТ. 7 из них попали в больницу.
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