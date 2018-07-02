В Грузии из-за сильной жары перенесли вступительные экзамены
2 июля, 2018, 19:25
В Грузии из-за сильной жары, которая ожидается в ближайшие дни, изменили график проведения Единых национальных экзаменов
Об этом сообщает "Громадське".
Отмечается, что изменение коснется второй волны экзамена по грузинскому языку и литературе, которая должна была начаться в 14:00 2 и 3 июля. Вместо этого экзамен проведут 4 и 5 июля в 09:00. Также перенесли экзамен по общим навыкам: он состоится 7 июля вместо 5-го.
Причиной решения об изменении графика стало, в частности, отсутствие кондиционеров в большинстве экзаменационных центров.
Сообщается, с 30 июня до 4 июля в отдельных районах на востоке Грузии максимальная температура воздуха может достигнуть 40-43 градусов, в западных регионах страны - 32-37 градусов. В Тбилиси синоптики прогнозируют 40-градусную жару.
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