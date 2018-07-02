В Грузии из-за сильной жары перенесли вступительные экзамены

2 июля, 2018, 19:25

В Грузии из-за сильной жары, которая ожидается в ближайшие дни, изменили график проведения Единых национальных экзаменов

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что изменение коснется второй волны экзамена по грузинскому языку и литературе, которая должна была начаться в 14:00 2 и 3 июля. Вместо этого экзамен проведут 4 и 5 июля в 09:00. Также перенесли экзамен по общим навыкам: он состоится 7 июля вместо 5-го.

Причиной решения об изменении графика стало, в частности, отсутствие кондиционеров в большинстве экзаменационных центров.

Сообщается, с 30 июня до 4 июля в отдельных районах на востоке Грузии максимальная температура воздуха может достигнуть 40-43 градусов, в западных регионах страны - 32-37 градусов. В Тбилиси синоптики прогнозируют 40-градусную жару.