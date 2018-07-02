В этом году уволились около 400 патрульных полицейских
Об этом рассказал руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич, передает "Громадське".
"В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволилось. Это из 15 тысяч. Много ли это? 10 — это много. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции", — заявил он.
По словам Фацевича, одна из причин увольнения — большая нагрузка.
Особенно это можно заметить в больших городах, где по словам Фацевича, полицейские в течение 12 часов находятся в постоянном режиме патрулирования, реагирования на преступления.
"За 12 часов у него (патрульного полицейского, — ред.) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят массовые мероприятия", — объясняет руководитель патрульной полиции.
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