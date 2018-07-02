В ЕС назвали 4 условия для успешной имплементации соглашения об Ассоциации через 2 месяца
Об этом во время заседания руководства Верховной Рады с представителями Евросоюза заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что представители ЕС и украинская власть пытались в последнее время создать благоприятные условия в вопросе соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
По его словам, сильная координация между представителями правительства и парламента является залогом успеха и условием эффективного внедрения соглашения.
Мингарелли также назвал секторы, в которых была достигнута гармонизация с законодательством ЕС, в частности, в области транспорта, таможни и налогообложения.
Он добавил, что для успешного внедрения соглашения об ассоциации в течение следующих двух месяцев надо выполнить 4 требования:
достичь того, чтобы линейные министерства и отдельные министерства выполняли свою важную роль по подготовке необходимых законопроектов;
наладить координацию между правительством и парламентом;
установить четкий перечень приоритетов (ведь в соглашении есть огромный перечень задач на каждый год);
коммуницировать, в чем заключается задача и суть этого соглашения об ассоциации и что она принесет народу Украины.
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