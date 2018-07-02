В Британии изучают новые данные о связи крупнейшего спонсора Brexit с РФ

2 июля, 2018, 12:22

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью изучает новые доказательства наличия связей с РФ у бизнесмена Аррона Бэнкса, который был крупнейшим донором кампании за выход страны из ЕС

Об этом сообщает The Times.

По данным издания, правоохранители получили информацию из утечек электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.

Письма свидетельствуют о том, что Бэнксу во время кампании за Brexit предложили три соглашения, связанные с российским бизнесом, то есть на два больше, чем считалось ранее. В их числе - золотые рудники в Гвинее и доходная доля от приватизации алмазодобывающей компании "Алроса".

Одно из соглашений предложил директор банка, закрытого в 2014 году, на фоне подозрений в отмывании денег в России.

Бэнкс утверждает, что не принимал участия ни в одной из этих сделок. Однако инвестиционный фонд его делового партнера и соратника по финансовой поддержке Brexit Джима Меллона все-таки заключил соглашение с "Алросом" ниже рыночной цены.

В прошлом месяце The Sunday Times сообщила, что у Бэнкса было три встречи с российским послом. В эти выходные он был вынужден признать четвертую встречу с Яковенко в 2016 году.

Ранее Бэнкс также признал, что передал послу РФ в Лондоне телефонный номер команды Дональда Трампа после его победы на выборах в США.