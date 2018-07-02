Украинский консул посетила пленника Кремля Литвинова. В колонии он похудел на 17 кг

2 июля, 2018, 07:37

Украинский консул в Новосибирске посетила в колонии под Магаданом украинского политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого приговорили к 8,5 года колонии за якобы совершение разбоя в отношении гражданина России Александра Лысенко

Об этом сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровый, который по этому поводу общался с украинским консулом в Новосибирске Дианой Ивановой, передает Громадское.

Это первый визит украинского консула к политзаключенному за то время, когда Литвинов отбывает наказание именно под Магаданом.

"Она была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно — это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение", — сказал Огоровый.

Он также добавил, что за время пребывания в колонии строгого режима Литвинов похудел на 17 кг из-за плохого питания и условий.

Также украинскому политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды, поэтому он вынужден носить обычную футболку и штаны цвета. В то же время администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет политзаключенного в штрафной изолятор.

"У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказании, ведь по закону — это то место, где он был приговорен, и он имеет на это право", — сказал Огоровый.

Напомним, Литвинова задержали в 2014 году и обвинили в убийствах нескольких десятков мирных жителей Луганщины, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона "Днепр-1".

Однако когда защита доказала, что "жертв" Литвинова никогда не существовало, то следственный комитет РФ снял обвинения. Сразу после этого украинца обвинили в краже и приговорили к 8,5 годам заключения.