Украинский футбольный клуб будет тренировать бразилец, - СМИ

2 июля, 2018, 09:32

Футбольный клуб "Львов" в Премьер-лиге будет тренировать бразилец

Об этом сообщает "Динамомания".

По информации издания команду должен возглавить бразильский специалист, имя которого пока не сообщается. Ожидается, что имя нового главного тренера будет объявлено сегодня. Ранее ожидалось, что со "Львовом" в новом сезоне будет работать Владимир Мазяр, который ранее тренировал "Верес".