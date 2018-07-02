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Украинский футбольный клуб будет тренировать бразилец, - СМИ


фото: fclviv.com.ua
Футбольный клуб "Львов" в Премьер-лиге будет тренировать бразилец

Об этом сообщает "Динамомания".

По информации издания команду должен возглавить бразильский специалист, имя которого пока не сообщается. Ожидается, что имя нового главного тренера будет объявлено сегодня. Ранее ожидалось, что со "Львовом" в новом сезоне будет работать Владимир Мазяр, который ранее тренировал "Верес".

  • "Львов" в Премьер-лиге станет правопреемником ривненского "Вереса", который в прошлом сезоне проводил домашние матчи во Львове.
  • "Львов" поднялся до сильнейшего дивизиона из второй лиги, где в сезоне 2018/19 будет выступать "Верес".
  • Ранее главным тренером другого новичка Премьер-лиги - киевского "Арсенала" стал итальянец Фабрицио Раванелли.
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