Украинец Стаховский начал Уимблдон с изнуряющей победы

2 июля, 2018, 17:20

Украинский теннисист Сергей Стаховский удачно стартовал на турнире Большого Шлема в Лондоне

В игре первого раунда Уимблдона украинец встречался с 45-й ракеткой мира португальцем Жоау Соузой. Стаховский, занимающий в рейтинге ATP 109-е место, уверенно выиграл первые два сета - 6:3, 6:3 и был близок к победе в третьей партии, но позволил сопернику перехватить инициативу и сравнять счет - 5:7, 1:6.

В решающем пятом сете Стаховский снова собрался - вырвал победу 6:4 и вышел в 1/32 финала. За игру, которая продолжалась 3 часа. и 29 минут. украинец сделал 20 эйсов против двух у соперника,

В следующем раунде Стаховский встретится с Сэмом Кверри из США. Американец занимает в классификации ATP 13-ю позицию. Ранее теннисисты встречались трижды, одну победу одержал Стаховский, две - Кверри.