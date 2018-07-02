Украинец Говоров установил новый мировой рекорд по плаванию
2 июля, 2018, 08:22
Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем
На соревнованиях в Риме Говоров преодолел дистанцию за 22,27 с. Предыдущее достижение принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу и было установлено в 2009 году.
"Это история. Я оставил в ней свой след, счастлив показать нечто особенное. Честно говоря, в последние годы я тренировал свободный стиль. Но тут я пропустил 50 м кролем, потому что был перегружен. Принял решение проплыть баттерфляем, хотя в этот соревновательный период вообще его не тренировал", - сказал Говоров после победы.
- 26-летний Говоров родился в Севастополе, но после оккупации Крыма Россией, продолжает выступать за Украину. Он является чемпионом Европы-2016 на дистанции 50 м баттерфляем и трехкратным победителем европейского первенства на этой дистанции на короткой воде. На ЧМ-2017 на своей коронной дистанции завоевал бронзу, становился вторым и третьим на чемпионате мира на короткой воде. Украинец двукратный победитель юношеских Олимпийских игр.
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