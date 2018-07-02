Украинец Говоров установил новый мировой рекорд по плаванию

2 июля, 2018, 08:22

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем

На соревнованиях в Риме Говоров преодолел дистанцию за 22,27 с. Предыдущее достижение принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу и было установлено в 2009 году.

"Это история. Я оставил в ней свой след, счастлив показать нечто особенное. Честно говоря, в последние годы я тренировал свободный стиль. Но тут я пропустил 50 м кролем, потому что был перегружен. Принял решение проплыть баттерфляем, хотя в этот соревновательный период вообще его не тренировал", - сказал Говоров после победы.