Убийство ромки не связывают с проявлением расовой дискриминации, - полиция Закарпатья

2 июля, 2018, 09:52

Полиция Закарпатья официально подтвердила факт нанесения смертельного ножевого ранения 30-летней жительнице Берегово

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Как сообщалось ранее, погибшая была ромской национальности.

Женщина получила ножевое ранение в шею. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти потерпевшую не удалось. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Полиция сейчас ищет лиц, причастных к убийству. Также отмечается, что на данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой и другой дискриминацией.