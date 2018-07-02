Убийство ромки не связывают с проявлением расовой дискриминации, - полиция Закарпатья
2 июля, 2018, 09:52
Полиция Закарпатья официально подтвердила факт нанесения смертельного ножевого ранения 30-летней жительнице Берегово
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Как сообщалось ранее, погибшая была ромской национальности.
Женщина получила ножевое ранение в шею. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти потерпевшую не удалось. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.
Полиция сейчас ищет лиц, причастных к убийству. Также отмечается, что на данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой и другой дискриминацией.
- Напомним, женщину ранили 1 июля в закарпатском городе Берегово на территории железнодорожного депо.
- В ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь ромов под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
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