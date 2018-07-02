У Роналду появился неожиданный вариант продолжения карьеры
2 июля, 2018, 14:00
Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Об этом сообщает Tuttosport.
Новым клубом Роналду может стать итальянский "Ювентус". По информации издания, агент португальца Жорже Мендеш работал над соглашением с туринцами о трансфере защитника Жоау Канселу из "Интера", наладил контакты с руководством "Юве" и подготовил почву для перехода Роналду.
Другое предложение для пятикратного обладателя "Золотого мяча" поступило от французского ПСЖ, который обещал футболисту контракт на 45 млн евро в год.
- Между тем, трансфер Роналду во французский клуб выглядит маловероятным. Ранее португалец договорился с "Реалом" о существенном снижении отступных о его переходе с 1 млрд евро к 120 млн евро, а мадридцы согласились на это при условии, что футболист не перейдет ни в один испанский клуб, а также ПСЖ.
- В июне Роналду приговорили к двум годам условно и назначили штраф в 18,8 млн евро за неуплату налогов в Испании.
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