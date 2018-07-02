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У Роналду появился неожиданный вариант продолжения карьеры


фото: The National
Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Об этом сообщает Tuttosport.

Новым клубом Роналду может стать итальянский "Ювентус". По информации издания, агент португальца Жорже Мендеш работал над соглашением с туринцами о трансфере защитника Жоау Канселу из "Интера", наладил контакты с руководством "Юве" и подготовил почву для перехода Роналду.

Другое предложение для пятикратного обладателя "Золотого мяча" поступило от французского ПСЖ, который обещал футболисту контракт на 45 млн евро в год.

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