Туроператор обещает 3 июля вывезти украинцев из Пальма-де-Майорки

2 июля, 2018, 23:50

Туроператор Join UP! планирует 3 июля вывезти украинских туристов из испанского города Пальма-де-Майорка

Об этом сообщается на официальном сайте туроператора.

При этом в компании пообещали, что всем туристам, которые не смогли вылететь 2 июля, предложат возврат 100% средств или перебронирование на другое направление.

Также отмечается, что туроператор планировал осуществить вывозной рейс 8 июля, но из-за технической неисправности рейс YE 3421 мог бы состояться только с большой задержкой около 2 суток, которая также повлекла бы за собой сбой всего полетного расписания.

Туроператор сообщил, что в связи с довольно частыми техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways принято решение сократить полетную программу на направлении Испания.

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В частности, полетная программа в Пальма-де-Майорка снимается полностью со 2 июля. С 4 июля будут сняты вылеты в Барселону из Запорожья, с 9 июля - в Барселону из Львова, с 14 июля - в Барселону из Одессы. Вылет из Киева на Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10/11 дней.

Ранее сообщалось, что около 160 украинских туристов, среди них и дети, не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка. Вылет должна была осуществить авиакомпания "Yanair", рейс был назначен на 1 июля на 17:40.

В международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) в понедельник отменены несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылет также и в международном аэропорту "Борисполь".

Авиакомпания Bravo отмечает, рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, которая по состоянию на 2 июня составила 25 млн грн.