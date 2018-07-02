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Тренер рассказал о преимуществе Гассиева над Усиком


фото: twitter
Тренер Мурата Гассиева мексиканец Абель Санчес убежден в превосходстве россиянина над украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Vringe.com.

Санчес выразил уверенность в победе Гассиева над Усиком в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Я не нервничаю накануне финала. С чего мне нервничать? Если бы бой между Гассиевым и Усиком был по правилам любительского бокса, тогда я бы нервничал. Но они бьются в профи. У Гассиева есть преимущество в мощности. И я уверен, что он остановит Усика досрочно. Предполагаю, сделает это ударом по корпусу", - сказал Санчес.

 

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