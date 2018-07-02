Тренер рассказал о преимуществе Гассиева над Усиком

2 июля, 2018, 09:56

Тренер Мурата Гассиева мексиканец Абель Санчес убежден в превосходстве россиянина над украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Vringe.com.

Санчес выразил уверенность в победе Гассиева над Усиком в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Я не нервничаю накануне финала. С чего мне нервничать? Если бы бой между Гассиевым и Усиком был по правилам любительского бокса, тогда я бы нервничал. Но они бьются в профи. У Гассиева есть преимущество в мощности. И я уверен, что он остановит Усика досрочно. Предполагаю, сделает это ударом по корпусу", - сказал Санчес.