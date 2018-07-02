Тренер рассказал о преимуществе Гассиева над Усиком
2 июля, 2018, 09:56
Тренер Мурата Гассиева мексиканец Абель Санчес убежден в превосходстве россиянина над украинцем Александром Усиком
Об этом сообщает Vringe.com.
Санчес выразил уверенность в победе Гассиева над Усиком в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
"Я не нервничаю накануне финала. С чего мне нервничать? Если бы бой между Гассиевым и Усиком был по правилам любительского бокса, тогда я бы нервничал. Но они бьются в профи. У Гассиева есть преимущество в мощности. И я уверен, что он остановит Усика досрочно. Предполагаю, сделает это ударом по корпусу", - сказал Санчес.
- Ранее мексиканский тренер заподозрил Усика в симуляции травмы.
- Поединок Александра Усика и Мурата Гассиева состоится в Москве 21 июля.
- Украинец будет защищать пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC, и попытается отобрать пояса IBF и WBA у россиянина.
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