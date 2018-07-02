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Теперь у Лос-Анджелеса есть бог и король, - звездный футболист поздравил Джеймса в "Лейкерс"


фото: twitter
Футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал переход лучшего баскетболиста мира Леброна Джеймса в клуб НБА "Лейкерс"

Об этом знаменитый шведский форвард написал в twitter.

"Теперь у Лос-Анджелеса есть бог и король. Златан приветствует короля Джеймса", - написал Ибрагимович.

Леброн Джеймс сегодня перешел из "Кливленда" в "Лос-Анджелес Лейкерс" и стал одноклубником украинца Святослава Михайлюка. По четырехлетнему контракту баскетболист заработает в новой команде $154 млн.

 

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