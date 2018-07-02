Теперь у Лос-Анджелеса есть бог и король, - звездный футболист поздравил Джеймса в "Лейкерс"
2 июля, 2018, 12:58
Футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал переход лучшего баскетболиста мира Леброна Джеймса в клуб НБА "Лейкерс"
Об этом знаменитый шведский форвард написал в twitter.
"Теперь у Лос-Анджелеса есть бог и король. Златан приветствует короля Джеймса", - написал Ибрагимович.
Леброн Джеймс сегодня перешел из "Кливленда" в "Лос-Анджелес Лейкерс" и стал одноклубником украинца Святослава Михайлюка. По четырехлетнему контракту баскетболист заработает в новой команде $154 млн.
Now LA has a God and a King!— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 июля 2018 г.
Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD
- Златан Ибрагимович в марте перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Лос-Анджелес Гэлакси".
- На прошлой неделе состоялась официальная презентация Святослава Михайлюка в "Лейкерс", который выбрал украинца на драфте.
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