Теперь у Лос-Анджелеса есть бог и король, - звездный футболист поздравил Джеймса в "Лейкерс"

2 июля, 2018, 12:58

Футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал переход лучшего баскетболиста мира Леброна Джеймса в клуб НБА "Лейкерс"

Об этом знаменитый шведский форвард написал в twitter.

"Теперь у Лос-Анджелеса есть бог и король. Златан приветствует короля Джеймса", - написал Ибрагимович.

Леброн Джеймс сегодня перешел из "Кливленда" в "Лос-Анджелес Лейкерс" и стал одноклубником украинца Святослава Михайлюка. По четырехлетнему контракту баскетболист заработает в новой команде $154 млн.

Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 июля 2018 г.