Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

2 июля, 2018, 10:34

С 2 по 5 июля на западе и севере Украины периодически дождливо, а с 4 июля начнется потепление

Об этом эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня, завтра, в среду и четверг на севере и на западе ожидается дождь. Он будет небольшим, периодическим. Июль начался похолоданием. Теплее будет в южной части Украины и на востоке - там температура воздуха будет очень комфортной: +25...+28°C, без существенных осадков и много солнца. Циклон стационирует - "стареет" и почти остается на одном месте, он будет "подбрасывать" облачность и небольшие дожди на запад и север Украины Со среды существенных осадков не предполагается, температура воздуха начнет повышаться", - сказала госпожа Диденко.

По прогнозу метеоролога, до конца недели и в выходные 7-8 июля температура составит +25....+29°C.

В Киеве 2 и 3 июля остается прохладная погода, облачно и периодические небольшие локальные дожди, но с 4 июля также начнется потепление.