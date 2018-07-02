Связанные с Россией олигархи платили по $1 млн, чтобы посетить закрытый праздник на инаугурации Трампа, - ABC

2 июля, 2018, 13:44

Ряд миллиардеров, которые имеют связи с Россией, посещали эксклюзивные приемы во время празднования инаугурации президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает издание ABC News, которое имеет список приглашенных гостей.

Люди из этого списка принимали участие в мероприятиях, которые обычно проводятся для ведущих инвесторов и близких политических союзников. Им был предоставлен беспрецедентный доступ во внутренний круг Трампа.

Несколько человек пожертвовали в президентский инаугурационный комитет достаточно, чтобы претендовать на билеты на "Ужин при свечах" (Candlelight Dinner) в Вашингтоне в вечер инаугурации. Такой "бонус" стоит $1 млн взносов.

В списке фигурирует российский олигарх Виктор Вексельберг. Ранее в СМИ сообщали, что связанная с бизнесменом компания Columbus Nova прошлого года перевела $500 тысяч на счет организации, созданной личным адвокатом Трампа Майклом Коэном.

Тогда журналисты также получили информацию, что Вексельберг присутствовал на прошлогодней инаугурации Трампа после того, как его кузен пожертвовал деньги в инаугурационный фонд. В частности, Columbus Nova назвала себя дочерним предприятием группы Вексельберга "Ренова" в США еще в 2007 году. Columbus возглавляет гражданин США Эндрю Интратер, который также является двоюродным братом Вексельберга.

Он пожертвовал $250 тысяч долларов на инаугурационный фонд Трампа и еще $35 тысяч в фонд переизбрания Трампа. Интратер также присутствовал на инаугурации вместе с Вексельбергом. Как пишет ABC, их посадили за одним столом с Коэном и его семьей.

Пожертвования Интратера были законными, ведь он американский гражданин, хотя именно они заинтересовали специального прокурора США Роберта Мюллера.

Впрочем, по данным трех источников ABC, как следователи команды Мюллера, так и Конгресса также проявили интерес в отношении некоторых других российских гостей, у которых не было очевидного места на дипломатической орбите Трампа.

Кое-кто пожертвовал деньги прошлым республиканским кандидатам, в том числе Леонард Блаватник - благотворитель-миллиардер родом из Украины, который имеет американское и британское гражданство.

Его компания Access Industries, которая владеет контрольным пакетом акций крупнейшего в России производителя телесериалов Amedia, пожертвовала в инаугурационный фонд $1 млн.

Выходец из России Александр Шусторович, который стал магнатом в американской музыкальной индустрии и имеет опыт работы в ядерной энергетике, также пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа и принял участие в одном из торжественных мероприятий.

Рожденный в СССР миллиардер Александр Машкевич, который построил в Казахстане металлургическую империю, также есть в списке гостей "Ужина при свечах". Записи рейсов самолетов показывают, что его частный самолет вылетел в Вашингтон 19 января 2017 года и через два дня вернулся обратно.

В списке также был тогдашний посол России в США Сергей Кисляк.