Связанные с Россией олигархи платили по $1 млн, чтобы посетить закрытый праздник на инаугурации Трампа, - ABC
Об этом сообщает издание ABC News, которое имеет список приглашенных гостей.
Люди из этого списка принимали участие в мероприятиях, которые обычно проводятся для ведущих инвесторов и близких политических союзников. Им был предоставлен беспрецедентный доступ во внутренний круг Трампа.
Несколько человек пожертвовали в президентский инаугурационный комитет достаточно, чтобы претендовать на билеты на "Ужин при свечах" (Candlelight Dinner) в Вашингтоне в вечер инаугурации. Такой "бонус" стоит $1 млн взносов.
В списке фигурирует российский олигарх Виктор Вексельберг. Ранее в СМИ сообщали, что связанная с бизнесменом компания Columbus Nova прошлого года перевела $500 тысяч на счет организации, созданной личным адвокатом Трампа Майклом Коэном.
Тогда журналисты также получили информацию, что Вексельберг присутствовал на прошлогодней инаугурации Трампа после того, как его кузен пожертвовал деньги в инаугурационный фонд. В частности, Columbus Nova назвала себя дочерним предприятием группы Вексельберга "Ренова" в США еще в 2007 году. Columbus возглавляет гражданин США Эндрю Интратер, который также является двоюродным братом Вексельберга.
Он пожертвовал $250 тысяч долларов на инаугурационный фонд Трампа и еще $35 тысяч в фонд переизбрания Трампа. Интратер также присутствовал на инаугурации вместе с Вексельбергом. Как пишет ABC, их посадили за одним столом с Коэном и его семьей.
Пожертвования Интратера были законными, ведь он американский гражданин, хотя именно они заинтересовали специального прокурора США Роберта Мюллера.
Впрочем, по данным трех источников ABC, как следователи команды Мюллера, так и Конгресса также проявили интерес в отношении некоторых других российских гостей, у которых не было очевидного места на дипломатической орбите Трампа.
Кое-кто пожертвовал деньги прошлым республиканским кандидатам, в том числе Леонард Блаватник - благотворитель-миллиардер родом из Украины, который имеет американское и британское гражданство.
Его компания Access Industries, которая владеет контрольным пакетом акций крупнейшего в России производителя телесериалов Amedia, пожертвовала в инаугурационный фонд $1 млн.
Выходец из России Александр Шусторович, который стал магнатом в американской музыкальной индустрии и имеет опыт работы в ядерной энергетике, также пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа и принял участие в одном из торжественных мероприятий.
Рожденный в СССР миллиардер Александр Машкевич, который построил в Казахстане металлургическую империю, также есть в списке гостей "Ужина при свечах". Записи рейсов самолетов показывают, что его частный самолет вылетел в Вашингтон 19 января 2017 года и через два дня вернулся обратно.
В списке также был тогдашний посол России в США Сергей Кисляк.
- Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".
- В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и глава совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.
- Из-за введенныз США санкций почти $2 млрд активов российской компании "Ренова" Вексельберга оказались замороженными.
- Вексельберга раньше в этом году остановили в аэропорту Нью-Йорка, обыскали его электронные устройства и допросили. Следователи подошли к олигарха после того, как он вышел из частного самолета около двух месяцев назад.
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