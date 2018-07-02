Суд арестовал похитителей сына ливийского атташе
Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.
Как напомнили в прокуратуре, злоумышленники напали на 26-летнего сына ливийского дипломата, насильно посадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении. В дальнейшем, в течение дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение.
Не получив выкупа, нападавшие освободили заложника. В дальнейшем похитителей задержали.
Ими оказались двое граждан Египта, 1980 и 1996 г.р. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
За совершенное иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.
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