Суд арестовал похитителей сына ливийского атташе

2 июля, 2018, 19:40

По ходатайству киевской местной прокуратуры №10 двум злоумышленникам, которые в центре столицы похитили сына ливийского атташе, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Как напомнили в прокуратуре, злоумышленники напали на 26-летнего сына ливийского дипломата, насильно посадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении. В дальнейшем, в течение дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение.

Не получив выкупа, нападавшие освободили заложника. В дальнейшем похитителей задержали.

Ими оказались двое граждан Египта, 1980 и 1996 г.р. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За совершенное иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.