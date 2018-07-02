Состояние украинского политзаключенного Балуха улучшилось, - адвокат
2 июля, 2018, 20:12
Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому в аннексированном Крыму хотят увеличить срок заключения еще на 4 года, улучшилось
Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе, информирует 112.ua.
"На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря людям, которые вместе с ним находятся в одной камере. Там сидит мужчина остеопат, вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал чувствовать себя лучше, несмотря на продолжение голодовки", – рассказала она.
Динзе отметила, что Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора.
"Он требует врачей организации Красный Крест. Балуху никакие смеси не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: он употребляет черные сухари и пьет кисель", – сказала адвокат.
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.
- "Прокурор" во втором деле против крымского активиста Владимира Балуха просит суд " вынести приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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