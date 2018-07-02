Состояние украинского политзаключенного Балуха улучшилось, - адвокат

2 июля, 2018, 20:12

Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому в аннексированном Крыму хотят увеличить срок заключения еще на 4 года, улучшилось

Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе, информирует 112.ua.

"На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря людям, которые вместе с ним находятся в одной камере. Там сидит мужчина остеопат, вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал чувствовать себя лучше, несмотря на продолжение голодовки", – рассказала она.

Динзе отметила, что Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора.

"Он требует врачей организации Красный Крест. Балуху никакие смеси не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: он употребляет черные сухари и пьет кисель", – сказала адвокат.