Служащий военного комиссариата Черниговщины помогал избегать армии за взятки
2 июля, 2018, 12:42
Правоохранители задержали служащего военного комиссариата за снятие лица со списка воинского учета за взятку
Об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что 27 июня военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины совместно с милицией задержала Главного специалиста отдела Гродненского военного комиссариата Черниговщины.
Злоумышленника разоблачили непосредственно во время получения им взятки в $200 от мужчины за влияние на должностных лиц военного комиссариата, чтобы его сняли с воинского учета и выдали временное удостоверение вместо военного билета.
"Полученные денежные средства обнаружены и изъяты. В настоящее время в производстве проводятся следственные и процессуальные действия", - подытожили в Генпрокуратуре.
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