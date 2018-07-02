Служащий военного комиссариата Черниговщины помогал избегать армии за взятки

2 июля, 2018, 12:42

Правоохранители задержали служащего военного комиссариата за снятие лица со списка воинского учета за взятку

Об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 27 июня военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины совместно с милицией задержала Главного специалиста отдела Гродненского военного комиссариата Черниговщины.

Злоумышленника разоблачили непосредственно во время получения им взятки в $200 от мужчины за влияние на должностных лиц военного комиссариата, чтобы его сняли с воинского учета и выдали временное удостоверение вместо военного билета.

"Полученные денежные средства обнаружены и изъяты. В настоящее время в производстве проводятся следственные и процессуальные действия", - подытожили в Генпрокуратуре.