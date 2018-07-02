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Сенцова в колонии не кормят принудительно, - адвокат

Представители российской колонии не кормят украинского политзаключенного Олега Сенцова принудительно

Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе в эфире программы "Завтра", сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что Сенцова пока принудительно не кормят. Он пояснил, что политзаключенный обсуждал кормление с начальником медицинской части только после того, как у украинца наступит второй кризис. Тем временем первый кризис у Сенцова произошел на 26-й день голодовки.

Едой для принудительного голодания, по словам Динзе, является белково-витаминная смесь. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают его лицам, которые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.

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