Сенцова в колонии не кормят принудительно, - адвокат
2 июля, 2018, 07:28
Представители российской колонии не кормят украинского политзаключенного Олега Сенцова принудительно
Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе в эфире программы "Завтра", сообщает "Радио Свобода".
Он отметил, что Сенцова пока принудительно не кормят. Он пояснил, что политзаключенный обсуждал кормление с начальником медицинской части только после того, как у украинца наступит второй кризис. Тем временем первый кризис у Сенцова произошел на 26-й день голодовки.
Едой для принудительного голодания, по словам Динзе, является белково-витаминная смесь. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают его лицам, которые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.
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- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 28 июня прибыла в колонию "Белый медведь", где содержится Сенцов, но ее не пустили на встречу с украинским политзаключенным.
- Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел России, в которой выразило решительный протест по поводу недопуска украинского омбудсмена к Олегу Сенцову.
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