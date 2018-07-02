С Буковеля на Банковую: еще один нардеп решил баллотироваться в президенты
2 июля, 2018, 14:14
Народный депутат и бывший директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко заявил о своем желании участвовать в выборах президента Украины 2019 года
Об этом нардеп сообщил на странице в Facebook.
"С символического для каждого украинца места, с Чернечей горы в Каневе, Александр Шевченко обратился ко всем украинцам. Рассказал о своем решении участвовать и побеждать на выборах президента Украины в 2019 году", - говорится в сообщении.
Программа Шевченко будет иметь название "Страна Достоинства и Правды".
"Она предусматривает развитие Украины как страны достоинства гражданина в своем государстве, достоинства Украины в мире как страны, правды и справедливости, современного состоятельного умного государства, которое объединит нас всех на славу Украины ради достойного будущего наших детей", - добавляет пресс-служба.
- Недавно украинский певец Олег Винник заявил, что если бы был миллиардером, то баллотировался бы на пост президента Украины.
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