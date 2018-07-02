Рубль стал самой слабой постсоветской валютой. Самая прочная - гривня

2 июля, 2018, 14:55

Российский рубль впервые за 5 лет показал в первом полугодии наихудшую динамику среди 11 валют бывшего СССР

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2018 году вследствие санкций и монетарной политики США рубль подешевел более чем на 8% относительно доллара, более чем вдвое превысив потери любой другой валюты в этой группе.

При этом "Банк России" признал, что без принятых в апреле санкций США рубль мог быть на 4% крепче.

Лидерами по прочности среди постсоветских валют стали национальные валюты Украины (+7,14%), Грузии (+6,1%), Молдовы (+1,69%) и Кыргызстана (+1,41%).

В Bloomberg отмечают, что четыре постсоветские валюты показали рост, попав в топ-10 по динамике в мире в этом году.

В рейтинге прочности российская валюта уступила, в частности, белорусской, узбекистанской, казахстанской и таджикистанской.

По мнению аналитиков издания, бывшие сателлиты Кремля имеют преимущество, поскольку не прибегают к дорогим геополитическим авантюрам. Что касается членов Таможенного союза Казахстана и Беларуси, для которых Россия является главным торговым партнером, их валюты также ощутили последствия апрельских санкций США.