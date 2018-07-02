Рубль стал самой слабой постсоветской валютой. Самая прочная - гривня
Об этом сообщает Bloomberg.
В 2018 году вследствие санкций и монетарной политики США рубль подешевел более чем на 8% относительно доллара, более чем вдвое превысив потери любой другой валюты в этой группе.
При этом "Банк России" признал, что без принятых в апреле санкций США рубль мог быть на 4% крепче.
Лидерами по прочности среди постсоветских валют стали национальные валюты Украины (+7,14%), Грузии (+6,1%), Молдовы (+1,69%) и Кыргызстана (+1,41%).
В Bloomberg отмечают, что четыре постсоветские валюты показали рост, попав в топ-10 по динамике в мире в этом году.
В рейтинге прочности российская валюта уступила, в частности, белорусской, узбекистанской, казахстанской и таджикистанской.
По мнению аналитиков издания, бывшие сателлиты Кремля имеют преимущество, поскольку не прибегают к дорогим геополитическим авантюрам. Что касается членов Таможенного союза Казахстана и Беларуси, для которых Россия является главным торговым партнером, их валюты также ощутили последствия апрельских санкций США.
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