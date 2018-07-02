Россия завербовала львовскую молодежь для нападения на еврейские организации, - нардеп

2 июля, 2018, 11:32

Российские спецслужбы завербовали руководство украинской молодежной организации, которую хотели использовать для нападения на еврейские организации во Львове

Об этом заявил депутат "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире канала "112 Украина".

Он отметил, что трагедия, которая произошла в результате нападения подростков на лагерь ромов, была не спонтанной ситуацией, а хорошо спланированной акцией с привлечением российских спецслужб.

"На сегодня мы понимаем, что через интернет были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - отметил Геращенко.

По его словам, такое нападение планировали, чтобы показать, что в Украине действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов демонстрирует свою ненависть к представителям отдельных национальностей.