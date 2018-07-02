Россия завербовала львовскую молодежь для нападения на еврейские организации, - нардеп
Об этом заявил депутат "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире канала "112 Украина".
Он отметил, что трагедия, которая произошла в результате нападения подростков на лагерь ромов, была не спонтанной ситуацией, а хорошо спланированной акцией с привлечением российских спецслужб.
"На сегодня мы понимаем, что через интернет были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - отметил Геращенко.
По его словам, такое нападение планировали, чтобы показать, что в Украине действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов демонстрирует свою ненависть к представителям отдельных национальностей.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь ромов под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированные группировки, которые использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь ромов во Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на ромские поселения в Львове. Они рассказали детали по поводу организации преступления.
- 26 июня полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения.
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