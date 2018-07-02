Россия заказала срыв презентации крымскотатарского фильма в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По замыслу, провокаторы должны были сорвать презентацию фильма, которая должна была состояться 1 июля. Подконтрольные российской стороне украинцы должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов.
Первая должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая – разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья – облить зеленкой инициаторов создания картины.
Организаторов провокации задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания. У них изъяли заранее подготовленные зеленку, плакаты и провокационные листовки, инструкции от иностранных кураторов.
Зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК Украины.
Доподлинно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации возле посольства Венгрии 20 июня этого года. В тот день те же самые фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирования антивенгерских лозунгов и уничтожения чучела премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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