Россия продлила ограничение транзита продукции из Украины
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на российском портале правовой информации.
Срок действия предыдущих ограничений истек 30 июня, новый срок санкций - до 1 января 2019 года.
В декабре 2015 года Россия ввела ряд экономических ограничений в отношениях с Украиной, в частности, приостановила действие соглашения о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Санкции вступили в силу с 1 января 2016 года. 2 января того же года Украина ввела импортные пошлины в размере от 1,5% до 19% на широкий спектр российских товаров и товарных групп.
С 1 января 2016 года Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составлял около $1,8 млрд в год.
Украина утверждает, что Россия нарушила свои обязательства в рамках Мировой организации торговли, полностью закрыв украинский транзит автомобильного и железнодорожного транспорта.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве