Россия продлила ограничение транзита продукции из Украины

2 июля, 2018, 11:49

Россия продлила на полгода ограничение на транзит продукции с Украины в Казахстан и Кыргызстан

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на российском портале правовой информации.

Срок действия предыдущих ограничений истек 30 июня, новый срок санкций - до 1 января 2019 года.

В декабре 2015 года Россия ввела ряд экономических ограничений в отношениях с Украиной, в частности, приостановила действие соглашения о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Санкции вступили в силу с 1 января 2016 года. 2 января того же года Украина ввела импортные пошлины в размере от 1,5% до 19% на широкий спектр российских товаров и товарных групп.

С 1 января 2016 года Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составлял около $1,8 млрд в год.

Украина утверждает, что Россия нарушила свои обязательства в рамках Мировой организации торговли, полностью закрыв украинский транзит автомобильного и железнодорожного транспорта.