"Зеркала сложились в другую сторону": машину фронтмена "Другої Ріки" раздавило деревом
Об этом певец написал на своей Facebook-странице.
Валерий Харчишин вернулся машиной домой с Леся Гранд Фест, который проходил на Житомирщине. Музыкант остановился на ночлег у родителей. В 4 утра его разбудили звуки, которые были похожи на гром. И певец обнаружил, что на его машину упала яблоня.
Чтобы освободить автомобиль, пришлось порезать дерево.
"Крышу спасли рейлинги. Зеркала сложились в другую сторону. Царапины, вмятины... Капот пострадал больше всего, но можешь представить силу удара, когда я проснулся в 4 утра с мыслью, что в дом ударил гром", - написал Харчишин.
Ремонтировать машину певец будет за собственные средства, так как страховка на авто закончилась, а новую он оформить не успел.
"Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются", - подытожил певец.
- Ранее в Подольском районе Киева часть ствола дерева отломилась и придавила сразу 4 автомобиля.
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