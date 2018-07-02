"Зеркала сложились в другую сторону": машину фронтмена "Другої Ріки" раздавило деревом

2 июля, 2018, 12:20

В результате непогоды в Житомире на машину лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина упало дерево и значительно повредило ее

Об этом певец написал на своей Facebook-странице.

Валерий Харчишин вернулся машиной домой с Леся Гранд Фест, который проходил на Житомирщине. Музыкант остановился на ночлег у родителей. В 4 утра его разбудили звуки, которые были похожи на гром. И певец обнаружил, что на его машину упала яблоня.

Чтобы освободить автомобиль, пришлось порезать дерево.

"Крышу спасли рейлинги. Зеркала сложились в другую сторону. Царапины, вмятины... Капот пострадал больше всего, но можешь представить силу удара, когда я проснулся в 4 утра с мыслью, что в дом ударил гром", - написал Харчишин.

Ремонтировать машину певец будет за собственные средства, так как страховка на авто закончилась, а новую он оформить не успел.

"Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются", - подытожил певец.