"Закрытая" школа Илона Маска: как в стенах SpaceX детей учат делать огнеметы

2 июля, 2018, 11:43

С 2014 года на базе SpaceX существует школа Ad Astra, в которой детей не заставляют бегать на уроках физкультуры (потому что их там нет), зато учат проектировать системы искусственного интеллекта и строить "с нуля" собственный бизнес

На это обратило внимание издание ARS Technica.

В офисных помещениях SpaceX для пяти своих сыновей Илон Маск основал школу, в которой сначала было всего восемь учеников. Школа получила название Ad Astra (лат. "К звездам").

Долгое время о ней не было известно почти ничего . При этом Ad Astra никогда не была секретным проектом - у нее есть вполне обычный школьный сайт. Правда, разница все же есть: эта школа не "продает" себя родителям: по вопросам просят обращаться на электронную почту, а для входа на основную часть сайта необходимо знать пароль.

Сама школа не похожа на обычные: сейчас в ней обучается около 40 человек. Оценок здесь нет, а дети от 4 до 7 лет обучаются в группах.

В этой школе не преподают спортивные дисциплины, и почти не занимаются искусством, хотя, по словам руководства, один из учеников "пожалуй, объективно самый талантливый скрипач в мире из тех, кто младше 12 лет".

Кроме этого, детей не учат иностранных языков, поскольку Маск верит в то, что уже в ближайшем будущем технологии синхронного перевода сделают эти знания бессмысленными.

По школьной программе учащиеся изучают системы искусственного интеллекта и сами учатся составлять "умные" алгоритмы. Есть много задачек по этике: например, группе студентов предоставляется гипотетическая ситуация с заводом, который загрязняет естественный водоем, а учащимся предстоит разобраться в том, кто на самом деле виновен в нарушении экологических норм.

Много внимания уделяется применению полученных знаний на практике: детям разрешено оснащать самодельных роботов огнеметами и ЭМ-пушками, устраивать химические опыты со взрывами и конструировать настоящие огнеметы. Кроме того, для стимула предпринимательских способностей в школе введена своя валюта Astra, благодаря которой ученики могут торговать друг с другом.

Интервью с руководителем пшколи Джошем Даном.

"Традиционная система очень пассивна", - говорит Дан. "Я спрашиваю родителей, какой процент времени в начальной школе был продуман. Мы слышим в среднем 35 процентов от большинства. И это жестокость, не так ли? То, что мы так тратим детское время ... День здесь плотный, действительно нет свободного времени".

По словам Дана, школа вряд ли сможет вместить в себя более 50 человек. Ее существование обходится около $475 000, а целью является воспитание детей вопреки распространенному "конвейерному" методу обучения.