"Олег Сенцов, Украина с тобой". На трибунах "Олимпийского" провели массовую акцию в поддержку политзаключенного

2 июля, 2018, 23:15

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоялась акция в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Колонна желающих поддержать украинских политзаключенных прошла на стадион с горящими факелами и скандируя "Свободу Олегу Сенцову!", "Украина превыше всего!" "Крым - это Украина!", сообщает Укринформ.

Возле поля стадиона был размещен большой баннер "Олег Сенцов, Украина с тобой", который подсветили факелами. На двух больших экранах с разных сторон стадиона можно было увидеть фотографии украинских политзаключенных в РФ и альтернативные плакаты украинского художника Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 против политики Путина. На фотографиях, в частности, изображены катастрофа рейса MH-17, окровавленный «Забивака» — талисман российского чемпионата.

Участники мероприятия, которых собралось около тысячи, на трибунах скандировали "Украина превыше всего!" "Один за всех, все за одного!"

Также среди участников акции были вице-премьер Геннадий Зубко, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр инфраструктуры Владимир Омелян, волонтеры, народные депутаты. Завершилась акция массовым исполнением Гимна Украины.