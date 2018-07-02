"Олег Сенцов, Украина с тобой". На трибунах "Олимпийского" провели массовую акцию в поддержку политзаключенного
Колонна желающих поддержать украинских политзаключенных прошла на стадион с горящими факелами и скандируя "Свободу Олегу Сенцову!", "Украина превыше всего!" "Крым - это Украина!", сообщает Укринформ.
Возле поля стадиона был размещен большой баннер "Олег Сенцов, Украина с тобой", который подсветили факелами. На двух больших экранах с разных сторон стадиона можно было увидеть фотографии украинских политзаключенных в РФ и альтернативные плакаты украинского художника Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 против политики Путина. На фотографиях, в частности, изображены катастрофа рейса MH-17, окровавленный «Забивака» — талисман российского чемпионата.
Участники мероприятия, которых собралось около тысячи, на трибунах скандировали "Украина превыше всего!" "Один за всех, все за одного!"
Также среди участников акции были вице-премьер Геннадий Зубко, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр инфраструктуры Владимир Омелян, волонтеры, народные депутаты. Завершилась акция массовым исполнением Гимна Украины.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают почки.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 28 июня прибыла в колонию "Белый медведь", где содержится Сенцова, но ее не пустили на встречу с украинским политзаключенным.
- Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел России, в которой выразило решительный протест относительно недопуска украинского омбудсмена до Олега Сенцова.
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