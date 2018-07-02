"Динамо" попало в топ-25 самых популярных клубов в YouTube
2 июля, 2018, 13:34
Киевское "Динамо" оказалось в топ-25 самых популярных футбольных клубов в YouTube в июне
Об этом сообщает Deportes & Finanzas в twitter.
Соответствующие данные были обнародованы по результатам анализа деятельности европейских клубов в YouTube за июнь. Канал "Динамо" набрал за месяц 592 тыс. просмотров. Лидирует в рейтинге "Барселона" - 15,2 млн просмотров, второй "Ливерпуль" - 6,96 млн, третий - "Реал" - 5,87 млн.
Между тем, "Динамо" оказалось далеко от своего лучшего показателя в 2018 году. В феврале канал киевского клуба собрал 1,4 млн просмотров и вошел в топ-20.
@zenit_spb was the 15th european football club on #YouTube during june 2018! (1,45 M views) pic.twitter.com/qCdT1wuEKl— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 июля 2018 г.
- Ранее стало известно, что главному тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу будет помогать испанский ассистент.
- Голкипер Денис Бойко подписал с киевским клубом контракт на 5 лет
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