"Динамо" попало в топ-25 самых популярных клубов в YouTube

2 июля, 2018, 13:34

Киевское "Динамо" оказалось в топ-25 самых популярных футбольных клубов в YouTube в июне

Об этом сообщает Deportes & Finanzas в twitter.

Соответствующие данные были обнародованы по результатам анализа деятельности европейских клубов в YouTube за июнь. Канал "Динамо" набрал за месяц 592 тыс. просмотров. Лидирует в рейтинге "Барселона" - 15,2 млн просмотров, второй "Ливерпуль" - 6,96 млн, третий - "Реал" - 5,87 млн.

Между тем, "Динамо" оказалось далеко от своего лучшего показателя в 2018 году. В феврале канал киевского клуба собрал 1,4 млн просмотров и вошел в топ-20.