Правительственный кризис в Германии: глава МВД Зеегофер заявил о готовности к отставке на фоне разногласий с Меркель
Об этом пишет DPA.
"Я сказал так, что я бы сделал обе должности вакантными, что я делаю в течение трех дней", - сказал Зеегофер после переговоров.
Зеегофер может уйти с поста из-за конфликта с Меркель в миграционном вопросе. Он предложил три варианта развития событий: либо ХСС одобряет курс Меркель в вопросе миграционной политики, либо он, как глава МВД, самовольным решением закрывает границу для мигрантов, либо идет с должностей. Зеегофер настаивает на внедрении пограничного контроля в ФРГ, чтобы предотвратить попадание в Германию тех, кто уже попросил убежища в других странах ЕС.
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По данным источников, другие члены руководства партии пытаются отговорить его от отставки, переговоры будут продолжены.
Меркель выступает против односторонних действий Берлина. Она убеждена, что это ослабит ее позиции в процессе поиска общеевропейского решения кризиса беженцев.
На этой неделе на саммите глав правительств стран ЕС в Брюсселе удалось достичь договоренности в вопросе решения миграционного кризиса. Зеегофер критически оценил достижение компромисса на общеевропейском уровне.
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