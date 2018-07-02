Портовики Черноморска пригрозили заблокировать работу из-за передачи предприятия китайскому оператору

2 июля, 2018, 18:52

Портовики Черноморска пригрозили заблокировать работу предприятия

Лидер профсоюза ГП МТП "Черноморск" Сергей Брызгалов в эфире Первого Одесского канала заявил о том, что портовики готовы пойти на радикальные меры вплоть до блокирования работы порта, если Министерство инфраструктуры продолжит передачу предприятия китайскому контейнерному оператору Hutchison Ports на нынешних условиях. По словам профсоюзного лидера, ни он, ни портовики не верят обещаниям министра Владимира Омеляна, поскольку видят явное расхождение дел со словами.

"19 июня у нас состоялась встреча с министром. Он заверил, что все социальные обязательства, которые выписаны в коллективном договоре порта, а это обязательства министерства на период реформирования морских портов - все будут выполнены. В первую очередь будут сохранены рабочие места. Но я не верю министру. Потому что буквально через несколько дней после этой встречи мы узнали о новом ходе МИУ, которое вновь передает мощности порта инвестору абсолютно без всяких гарантий", - заявил Брызгалов.

Он подчеркнул, что согласно условиям, выставленным министерством Hutchison Ports, последний берет на работу всего 250 человек. И не сразу, а на протяжении года. Фактически трудоустроенными могут остаться 25% портовиков.

"Мы настроены категорически. Мы предупредили министра. Мы готовим исковые заявления в суды, мы готовим блокирование работы порта. Мы не допустим его передачи на бандитских условиях. Мы не сомневаемся, что это очередная коррупционная схема, в которой завязаны не только чиновники министерства во главе с министром, но и чиновники более высокого уровня", - заявил профсоюзный лидер.

Он отметил, что в других случаях МИУ выставляет реальные требования компаниям, которые заходят в порт и следит за их выполнением.

"К нам зашла компания European Agroinvestment Ukraine, которая подписала с нами соглашение и берет на работу всех работников 2-го терминала. Там работает 239 человек. В течение 2-х лет инвестор обязался вложить в развитие 250 млн долл. Грузооборот 2-го терминала составляет сегодня 30 тыс. тонн в месяц. По условиям договора, в первый год аренды инвестор доводит грузооборот до 1,5 млн тонн. За второй год - до 8 млн тонн. Вот это и есть реальные условия. И это то же самое министерство, которое выставляло их инвестору. То есть там, где приходит реальный инвестор - выставляются реальные условия, а там, где темная схема - не выставляется ничего", - пояснил Брызгалов.

Профсоюзный лидер пояснил непринятие портовиками требований к Hutchison Ports тем, что условия МИУ условны. Например, инвестору выставляют обязательство довести грузооборот до 230 тыс. TEU в год. Ранее же контейнерный терминал ГП МТП "Черноморск" переваливал свыше 700 тыс. TEU.

"Контейнерный терминал в этом году как подразделение порта заработал уже 14,4 млн грн чистой прибыли в первом квартале. То есть мы зарабатываем сами порядка 2 млн долл. в год. При этом инвестор, как прописано в условиях, обязуется вложить в контейнерный и в первый терминал 5 млн долл. и на протяжении 5 лет. Да мы сами больше 10 млн долл. заработаем за это время. Поэтому я говорю - это коррупционная схема", - резюмировал Брызгалов.

Справка. Hutchison Ports претендует на аренду причалов 1-6 ГП МТП "Черноморск". Соответствующие заявки компания подала в ФГИУ. Hutchison Ports уже сталкивалась с протестами из-за жесткого стиля работы с персоналм. Одной из крупнейших считается 40-дневная забастовка докеров в Гонконге, в ходе которой митингующие разбили палаточный городок в центре мегаполиса и более месяца требовали от Hutchison Ports повышения заработной платы, улучшения безопасности труда и права посещать туалет в любое время дня, а не по установленному компанией графику.