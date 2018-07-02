Польша обещает через суд доказать ЕС правомерность своей судебной реформы

2 июля, 2018, 18:32

Польша будет доказывать правильность своих действий относительно судебной реформы в Европейском суде

Так в Варшаве отреагировали на решение Европейской комиссии начать процедуру привлечения Польши к ответственности за нарушение законодательства ЕС, сообщает "Польское радио".

Выступая 2 июля в Сейме Польши, министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша будет доказывать свою правоту в суде.

"Европейский суд является учреждением, которое должно решать правовые споры в рамках Европейского союза. Мы будем доказывать, что реформа судебной системы лежит в компетенции отдельно взятого государства ЕС. Мы считаем, что решение Европейской комиссии неправильно. И мы собираемся это обосновать перед Европейским судом", - заявил глава польской дипломатии.

Как сообщалось, 2 июля Европейская комиссия начала процедуру против Польши в связи с противоречивым законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".

Для начала Европейская комиссия обратилась к правительству Польши с призывом устранить нарушения. У польских властей есть месяц, чтобы ответить на претензии.

Вице-министр иностранных дел и министр по европейским делам Конрад Шиманский заявил, что Польша в 30-дневный срок ответит на поставленные перед ней вопросы со стороны Европейской комиссии.

Если же страна не даст ответ в срок или даст неудовлетворительные объяснения, то Брюссель направит Варшаве напоминание. Если же и тогда разъяснения не будут получены, дело будет передано в Европейский суд в Люксембурге.