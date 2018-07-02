От взрывов на Донетчине пострадали двое мирных людей, среди них - подросток

2 июля, 2018, 10:33

В течение последних дней от взрывов на Донбассе получили ранения двое людей - 16-летний подросток и мужчина 1982 года рождения

Об этом сообщает полиция Донетчины.

Первый случай произошел в районе населенного пункта Талаковка. Местный житель 1982 г.р. травмировался в результате взрыва неустановленного предмета. Его доставили в больницу и жизни мужчины ничего не угрожает.

Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства того, что произошло. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Второй случай произошел в Константиновке. От взрыва пострадал 16-летний парень.

Предварительно известно, что подросток принес взрывоопасный предмет домой и начал разбирать. У пострадавшего диагностированы травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза. Парня доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой (Несчастный случай).

С начала года на Донетчине из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 4 человека, среди них один ребенок, еще 14 травмированы, среди них 5 детей.